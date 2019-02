En lo que va del 2019, Ecuador tuvo 1.500 sismos

Instituto Geofísico recordó que el pais esta sobre el Cinturón de Fuego del Pacifico El pasado lunes y martes, 4 y 5 de febrero, a nivel nacional se sintieron dos sismos que asustaron a la población en diferentes provincias. Los movimientos telúricos obligaron a evacuar varios sitios de trabajo. Según Esteban Hernández, técnico del Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional comentó que se han registrado 1500 sismo desde el inicio del 2019.

El funcionario explicó que los movimientos telúricos son comunes en nuestro país pero la mayoría de ellos no son sentidos por los ciudadanos. Ecuador está en el cinturón de fuego del Pacifico y eso provoca que el país sea una zona propicia para tener este tipo de fenómenos naturales.

Hernández aseguró que los dos eventos de esta semana fueron aislados y “no son nada fuera de lo normal”. El geólogo Jorge Coronel explicó que “estos dos sismos no tienen nada que ver el uno con el otro. Todos los días hay movimientos, lo que pasa es que a veces la gente los siente y a veces, no, pero eso no significa que no ocurren”.

En el instituto Geofísico cuenta con 180 sensores que están monitoreando el movimiento de las placas tectónicas. Hernández comentó que hubo más sismos que los 1500 sino que no se cuentan con los suficientes sensores para registrarlos a todos. Las autoridades aseguraron que es necesario que los ciudadanos mantengan la calman durante estos fenómenos y se informen por medios oficiales. (BGV)

Fuente: El Telégrafo/ Ecuadorinmediato