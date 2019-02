"CNE no ha prohibido la publicidad electoral a través de los medios de internet", aclara Diana Atamaint (AUDIO)

Audio Diana Atamaint - Sonorama



Sin embargo, recalcó que, tras consultar a la Procuraduría General del Estado, dentro del Fondo de Promoción Electoral solo contempla a prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aclaró que el organismo "no ha prohibido la publicidad electoral a través de los medios de internet" para las candidaturas seccionales. Su pronunciamiento se dio luego de que, según comentó, realizara una consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE). Recalcó que, dentro del Fondo de Promoción Electoral del organismo, solo se considera a prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.

“Nosotros nos hemos limitado a nuestro trabajo, que es cumplir, estrictamente, lo que manda el Código de la Democracia. Por eso quiero desmentir, de forma categórica, la mala intención que ha habido en algunos medios de comunicación digital de decir que el CNE ha prohibido la publicidad electoral a través de los medios de internet, lo cual es totalmente falso”, enfatizó.

Según la funcionaria, su posición ha sido tan abierta con el país, que consultaron con la PGE sobre la posibilidad de que estos medios puedan participar en el pautaje electoral puesto que, en ningún periodo anterior, se ha dado esta facilidad. “Tenemos este Código de la promoción electoral a través de los portales en internet que tienen algunos medios de comunicación”.

Atamaint indicó que tras la respuesta de la Procuraduría, no habrá restricciones. Los medios digitales no son considerados como tradicionales, que sí están incluidos en el Fondo de Promoción Electoral del CNE. “El financiamiento de campaña propagandística a cargo del Estado, a través del Consejo se refiere, según el tenor de esas normas, exclusivamente, a prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias, por lo que no se extiende a medios en internet”.

“Este es el pronunciamiento de la PGE y que nosotros estamos dispuestos a cumplir. Cualquier situación que se pueda mejorar para que llegue con mayor efectividad la comunicación e información a la ciudadanía, tiene que pasar por la reforma del Código de la Democracia, su reglamento, para que podamos actuar en libertad”, añadió.

Posteriormente, el CNE, a través de un comunicado de prensa, hizo referencia al tema y aclaró que, con la respuesta de la PGE, cualquier disposición contraria sobre este tema, vulneraría el Código de la Democracia, por lo que considera ineludible una modificación de la norma, que permita la incorporación de los portales digitales y que puedan ser contemplados como medios de promoción en futiros procesos electorales.

COMUNICADO | Procuraduría aclara que Fondo de Promoción Electoral solo incluye a prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias; tal y como lo establece el #CódigoDemocracia. pic.twitter.com/hP28BkvzDA — CNE Ecuador (@cnegobec) 5 de febrero de 2019

(JPM)

Fuentes: Sonorama – CNE

Ecuadorinmediato.com