CENTRO (Santo Domingo) Tiempo de "vacas flacas"

Para Juan Párraga la culminación del periodo lectivo 2018-2019 significa que tendrá que buscar otra fuente de ingresos Él se dedica al comercio informal desde hace 37 años, en un triciclo, en las afueras de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez y asegura que hasta que inicie el siguiente año escolar tendrá que salir a las calles a recorrer. "Este tiempo es de ‘vacas flacas’ no solo para nosotros sino para taxistas, buseteros y el comercio en general. No nos queda más que buscar otros sitios, a pesar de que habrá mucha competencia", agrega. Su horario de trabajo es de lunes a viernes, desde las 06h30 hasta las 19h00. En tiempo de clases gana un promedio de 20 dólares diarios, pero asegura que ahora no llegará ni a la mitad.