Gobierno propone reabrir 2000 escuelas rurales y "no se conoce fuente de financiamiento", asegura Augusto Espinosa (AUDIO)

Audio Enero 5- Augusto Espinosa



Aseguró que el Proforma 2019 no se destina recursos para infraestructura o pago de más docentes En entrevista para Ecuadorinmediato, el exministro de Educación, Augusto Espinoza, aseguró que no se conoce cual sería la fuente de financiamiento para que el Gobierno consiga los USD$ 70 millones de dólares para poder reabrir las 2000 mil unidades rurales que propuso. "En la Proforma 2019 no habían recursos para infraestructura o recategorización de profesores, peor aún para contratar más".