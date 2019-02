Javier, Efraín y Paúl habrían sido asesinados el 7 de abril y las autoridades lo ocultaron, presumen sus familiares (AUDIO)

Aseguran que, entre las revelaciones más evidentes de la investigación de "Rehenes", es que sí hubo una liberación que no pudo llegar a buen término por las operaciones militares no cesaron Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra se pronunciaron la mañana de este lunes 4 de febrero del 2019 sobre la investigación periodística del libro 'Rehenes', de Arturo Torres y María Belén Arroyo, que revela por qué fue asesinado el equipo periodístico de El Comercio. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, Ricardo Rivas alertó de un sinnúmero de revelaciones que deberán ser tomadas en cuenta en el proceso que lleva a cabo la justicia ecuatoriana. Entre ellas, la "falsa liberación", que fue anunciada por un medio colombiano, que resultó ser verdadera; la presunción de ocultamiento de información del caso y las operaciones militares en frontera que nunca habrían cesado y cuyo objetivo principal habría sido capturar a alias "Guacho" y no rescatar a los trabajadores del medio.