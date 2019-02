ECUADORINMEDIATO APELA RESOLUCIÓN DEL CNE ANTE TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Por impedir a nuestro medio de comunicación que se registre como proveedor de publicidad electoral para elecciones de marzo 2019. El Sistema Informativo ECUADORINMEDIATO.com, como medio de comunicación social debidamente registrado en el país, acudió este lunes 4 de febrero ante el Tribunal Contencioso Electoral a presentar un Recurso Ordinario de apelación a la Resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 31 de enero de 2019 que excluye a nuestra entidad para ser proveedor de publicidad en la campaña electoral para elecciones seccionales.

Según le consta a la nación, este tema del perjuicio a nuestro medio digital tiene ya 11 años de historia, tiempo en el que se nos ha excluido de participar en las campañas electorales por lo que los candidatos o movimientos y partidos políticos no pudieron pautar o anunciar sus candidaturas.

Para este tiempo, tras conformarse en forma definitiva el CNE, el consejero Luis Verdesoto Custode logró presentar una reforma al Reglamento de Promoción Electoral, que señala expresamente en su Art 3.- “Añádase un cuarto párrafo al Art24.- que dirá: “A efectos del presente reglamento se considerará prensa escrita a los medios impresos Y A LOS MEDIOS IMPRESOS DIGITALES REGISTRADOS EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL COMPETENTES y calificados por el Consejo Nacional Electoral. Se excluye de la presente regulación a las redes sociales”

Esta reforma fue aprobada en sesión del CNE del pasado 20 de diciembre de 2018, y se abrió el plazo para el registro de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, vallas y se permite medios impresos digitales hasta la noche del 31 de enero de 2019.

Sin embargo, a partir de todo ese tiempo se impidió que los medios digitales registremos nuestra documentación para que se nos acredite como proveedores. Por ello, el CNE no vario los requisitos para el registro, no cambio ni abrió su página web para emitir y entregar formularios electrónicos de calificación, no se procedió a disponer procesos de aceptación de documentos y las autoridades como los consejeros del CNE se negaron a responder a las constantes peticiones de nuestra parte para que se acepte registrarnos.

Nosotros nos permitimos denunciar al país con 48 horas de anticipación al cierre, en vista de la negativa del CNE a toda nuestra participación. ECUADORINMEDIATO DENUNCIA AL PAIS.

Pese a este reclamo, el Consejo Nacional Electoral, la noche del 31 de enero de 2019, procedió a desconocer su propio reglamento y, aprobó, mediante resolución N° PLE-CNE-2-31-1-2019 calificar solo a 104 medios de comunicación tradicionales de prensa, radio, televisión y vallas y no aceptó ningún medio de comunicación digital registrado legalmente, como es nuestro caso.

El consejero Luis Verdesoto Custode denunció en su cuenta de Twitter el pasado día sábado 2 de febrero, la violación a la norma reglamentaria por parte de los otros 4 vocales del CNE, considerando que el organismo electoral había “echado abajo” su propia reforma.

Por considerar que esta actuación del CNE violenta nuestros derechos, hemos acudido a presentar un Recurso Ordinario de Apelación a esta resolución al perjudicarnos dejándonos en condiciones de desigualdad y marginación, así como de indefensión en el proceso.

Al demandar al CNE por este comportamiento violatorio de ley, exponemos al TCE que se disponga la calificación e inscripción legal y legítima como proveedores de promoción electoral, de conformidad con la convocatoria realizada y que no se nos permitió aplicar.

La apelación ante el TCE está firmada por el Dr. Francisco Herrera Aráuz como Director General del Sistema Informativo Ecuadorinmediato.com, con el respaldo de nuestro procurador jurídico el Dr. Richard Gonzales. El organismo de justicia electoral tiene un plazo de hasta 10 días para resolver esta demanda.

Como Ecuadorinmediato.com, hemos procedido a emitir un video informativo a la nación que dé a conocer nuestra posición, y que adjuntamos en nuestras plataformas digitales debidas. (DIR)