DATO: Arranca campaña electoral en Ecuador sin poder controlar gasto electoral

CNE no pudo contratar monitoreo de prensa, suspendido por SERCOP. Ahora entregará que lo haga SUPERCOM, eliminada por Ley La campaña electoral para las elecciones seccionales de marzo de 2019 inició este martes 5 de febrero, pero sin una empresa que se encargue del monitoreo de la campaña en medios de comunicación. La SERCOP suspendió el proceso de contratación y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó que será la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) y la Corporación de Participación Ciudadana, quienes se encargarán del control, hasta que se concrete la contratación.

“Ellos nos ayudarán con el monitoreo, esperemos que no sea más de tres días que necesitamos dejar en firme este proceso de contratación”, afirmó Atamaint, quien aseguró que ya se tiene avanzado el proceso de contratación con la empresa que se encargará del monitoreo de medios. La campaña durará 45 días y finalizará a media noche del 21 de marzo.

Dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la Asamblea aprobó la eliminación de la SUPERCOM. Ahora el Legislativo analiza el veto presidencial para, posteriormente, entre en vigencia estas reformas.

Este proceso tuvo varias complicaciones. El CNE convocó el 19 de noviembre del 2018, por intermedio de SERCOP, la subasta inversa SIE-CNE-009-2018. La convocatoria se hizo bajo la siguiente denominación: “Contratación del servicio de monitoreo de propaganda y publicidad electoral en medios de comunicación social en prensa escrita, radio y televisión para el consejo nacional electoral en las “elecciones seccionales 2019 y elección de consejeras y consejeros del consejo de participación ciudadana y control social”.

Sin embargo, el 30 de noviembre 2018 se declaró desierto este proceso, como consta en la página web del CNE.

Actualmente, el proceso de licitación se encuentra suspendido por la SERCOP porque una de las empresas estaría imposibilitada para concursar. Atamaint informó que el presupuesto para el monitoreo bordea los USD $800 mil y fue realizado a través de subasta inversa, en la cual, el ganador es una empresa, que dijeron el nombre porque está en suspenso y lo anunciarán en los próximos días. “Hubo un pedido de observación por parte del SERCOP y ya está lista la respuesta”, afirmó

Mientras tanto, recurren a la SUPERCOM y a la Corporación Participación Ciudadana para el monitoreo de manera provisional.

Otro de los temas que no se ha resuelto, es la impugnación a candidatos que debe tratar el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El vicepresidente del organismo electoral, Enrique Pita, informó que este grupo de candidatos aún no podrán hacer campaña electoral por no tener su candidatura en firme. “Significa que ellos no van a poder hacer su campaña en unos 4 o 5 días hasta que el TCE lo resuelva”, precisó.

Fuente: CNE, Teleamazonas, EcuadorInmediato