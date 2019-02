Defensoría del Pueblo exhorta a la Junta Monetaria a derogar resolución sobre cobro de intereses de tarjetas de crédito

Asegura que es contraria al principio constitucional de progresividad y no regresividad; y afecta al derecho a la información La Defensoría del Pueblo exhortó a la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera a, entre otras cosas, derogar la resolución que establece que el interés sobre los valores pendientes de cancelación ya no se calcularán desde la fecha de corte, sino desde la realización del consumo; y dispone además que, si vencido el período de gracia no se han cubierto los valores adeudados, los intereses se cobrarán desde la fecha del consumo hasta el vencimiento del período de gracia; y, los intereses por mora, a partir de la finalización del período de gracia. Esto, al considerarla como contraria al principio constitucional de progresividad y no regresividad; y afecta al derecho a la información.