Gobierno asegura que apoyo a Juan Guaidó no viola del derecho de no intervención (VIDEO)

El canciller José Valencia indicó que se han "regularizado" alrededor de 100 mil ciudadanos venezolanos Valencia saludó la decisión de Juan Guaidó de llamar a elecciones, pero no se refirió a la misma postura del presidente Nicolás Maduro para convocar a comicios legislativos, como paso previo a cualquier otra decisión. Reiteró que la crisis venezolana debe ser resuelta por sus ciudadanos. "Ecuador sustenta su posición sobre la crisis venezolana en su compromiso irrestricto con la defensa de los Derechos Humanos". Explicó que la acción conjunta de los Estados para proteger tales derecho no viola el principio de "no intervención".