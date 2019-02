Frickson Erazo vuelve a Barcelona

Jugador no pudo jugar a pesar de haber regresado a mediados de año El zaguero ecuatoriano, Frickson razo, asistió de nuevo a los entrenamientos de Barcelona con los jugadores que no viajaron a Uruguay para la pretemporada. Aseguró que el objetivo es que ingrese al cuadro canario por un año. El jugador mencionó que espera poder aportar al equipo ya que no pudo jugar en el último semestre del 2018.