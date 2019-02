Moradores aprehendieron a sacerdote acusado de abuso sexual

El clérigo habría besado y tocado a la fuerza a una menor de edad En la noche de ayer, 03 de noviembre, moradores de Guápulo agredieron a un sacerdote, párroco del sector, que habría abusado sexualmente a una niña de 10 años. El clérigo fue arrestado por la Policía Nacional, sin embargo, ya fue golpeado por las personas que vivían en el lugar tras la denuncia de la menor de edad.

Lo que cuentas los vecinos de la comunidad es que la niña estuvo con el sacerdote y acto seguido fue corriendo a su caso. Después les contó a sus padres lo que había sucedido y los mismos junto con varios vecinos salieron en búsqueda del clérigo. Al encontrarlo lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades.

Varios moradores subieron videos en redes sociales donde se veía como los ciudadanos retenía al sacerdote. Incluso en un testimonio uno de los presentes aseguró que lo que se conoció es que esta persona había besado y tocado a la fuerza a la menor y que después al ser retenido este aceptó haberlo hecho.

Mientras tanto en Guápulo otro sacerdote dijo que no podía referirse a lo ocurrido porque no sabía exactamente lo que había pasado. En un reportaje presentado por Teleamazonas se confirmó que la Arquidiócesis de Ecuador aún no ha emitido una respuesta ante este nuevo caso.

La ministra del Interior, María Paula Romo, anunció que se dictó prisión preventiva en el caso por presunta agresión sexual. Según la funcionaria habría agredido a dos hermanas de 10 y 14 años. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato