Cruce de acusaciones entre directivos de Macará y Mushuc Runa tras las elecciones de la FEF

Hablan del "hombre del maletín" y de "traición" Los presidentes de Macará, Miller Salazar, y de Mushuc Runa, Luis Chango; protagonizaron un nuevo cruce de acusaciones luego de las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El directivo del "ponchito" lo calificó como "traidor" a su par del club ambateño porque habría cambiado de postura en los comicios de la Ecuafútbol.

Previamente, Salazar le pidió a Patricio Porras (presidente de la Asociación de Fútbol de Tungurahua), que lo acompañe en el escenario, de quien dijo que no nació con los colores de Macará pero que ahora se identifica con el club y que fue un soldado más en la lucha tenaz que tuvieron en Guayaquil (durante el congreso de la FEF), de quien añadió que se alineó con el pensamiento del club.

Salazar argumentó que esperó hasta el programa de presentación del equipo para decir que todo lo que se ha cometido con Macará desde el 2018 cuando estuvo a punto de llegar a una final, hasta el momento que se dio hace un par de días en Guayaquil, ha sido una actitud miserable de gente que con chequera en mano quiso comprar el pensamiento y la convicción de dirigentes del fútbol de toda una vida.

En medio de aplausos de los asistentes, el presidente de Macará agregó que no es un dirigente improvisado, que hizo la conscripción y que nació con el color de la camiseta celeste, que nunca se va a cambiar, que no es un dirigente prestado o que se hizo en el camino por intereses personales o particulares.

Añadió que el nombre de Patricio Porras, al igual que el del presidente de Macará han sido mancillados en las últimas horas por una actitud cobarde de una persona que con todo el dinero que puede tener no ha podido comprar la gloria que tiene Macará, en alusión a Chango, que también es gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa.

Salazar manifestó que “la actitud de la dirigencia de Macará fue firme, de convicción, de principios y que el dolor más grande que sienten los perdedores, los que sí ofrecieron dinero, es que no pudieron comprar la conciencia de la dirigencia de Macará”.

Añadió que en el recorrido que hicieron los hombres del maletín y los hombres maquiavélicos visitaron a Porras. “Hace doce días (cinco) le vinieron a visitar acá, se subieron al vehículo de él, abrieron su guantera y le dejaron un buen paquete de billetes para que venda su conciencia y tengo que reconocer su hombría de bien, un hombre de mucho prestigio, un médico muy reconocido en Ambato que no aceptó esa insinuación, ese hecho denigrante para un ser humano. En ese momento él se alineó con Macará”, refirió el dirigente celeste.

Salazar aseguró que antes de la elección de la nueva dirigencia de la FEF, Porras recibió el acoso no solo de las personas que estaban con la otra candidatura, sino también de algunos periodistas de Ambato que llamaban a pedir el voto.

“Sí, hay unos cuantos (periodistas) que por recibir un valor económico, por recibir un cheque venden su conciencia. Lamentablemente esta dura realidad hay que enfrentarla y hay que decirla también”, dijo.

Recordó que hace 40 días esa persona (Luis Alfonso Chango), que toma todos los micrófonos de Ambato en los medios de comunicación, estuvo con él en un restaurante de Latacunga dándole todo el respaldo a Egas para presidente de la FEF.

“Pero luego que pasaron unos días le ofrecieron un juguete para su hija (Karina, candidata a la vicepresidencia de la FEF) y en función de eso obviamente quiso que todos estemos con él”.

Entre tanto, Chango le respondió. "Me molesta que cambiara su postura cuando fue el propio Miller Salazar quien propuso la candidatura de mi hija Karina Chango a la vicepresidencia de FEF", dijo en entrevista con radio Súper K-800.

"La fiesta de Mushuc Runa estaba pautada con Macará, pero no podíamos hacerlo con un mentiroso, que no respeta su palabra. Yo llamé al profesor Paúl Vélez para comunicarle y pedirle mil disculpas a él y sus jugadores. Miller Salazar no merecía estar en nuestra fiesta", agregó Chango.

El directivo también aseguró que el presidente de Macará "ya quedó librado por parte de la Liga Profesional después de las elecciones, me parece es así, igual hay que investigarlo. Para mí, Miller ya no goza de ninguna confianza", enfatizó antes de referirse a la estadía de Juan Pablo Sorín en el país y su participación en la presentación del 'Ponchito'.

"Es una linda persona, nunca se cansó de tomarse fotos con las personas. Para mí, él es una persona intelectual, sabe hablar y motivar. Disfrutó de nuestra cultura, le gustó comer cuy y conejo", contó.

