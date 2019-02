CPCCS definitivo podrá anular acciones ejecutadas por "transitorios", advierte Gonzalo Silva

Aseguró que hubo ilegalidades en la designación de autoridades en las entidades del Estado Gonzalo Silva, abogado penalista, aseguró que el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) ha sido un fracaso, "porque se burlaron de la consulta popular del año 2018. Comentó todo lo hecho por este organismo puede ser anulado por irregularidades en el accionar.

“En el Consejo actual no calibraron los tiempos y se permitieron ellos de ocupar seis meses para evaluar a las autoridades”. Además que se procedió a encargar a los organismos más importantes de la Justicia a personas que “venían de procesos que ellos cuestionaban de amañados”.

“Hasta ahora no tenemos un Fiscal General, que entiendo no será designado. Esto sería lo más prudente para que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana pueda escogerlo”. Recordó que el Consejo de Participación transitorio ha escogido autoridades con ternas emitidas por titulares subrogantes. “No me sorprendería que el Consejo definitivo decida no reconocer a estas personas”.

Comentó que este ente podría tomar esta decisión, “explicando que el proceso fue anticonstitucional por diferentes razones.” Comentó que hay una situación jurídica caótica en el país y el Consejo definitivo tendrá que, “poner orden en el país. Tienen todos los elementos para declarar ilegal todo lo hecho por el transitorio”

Sobre el tema de la muerte cruzada comentó que él escuchó al Presidente Lenín Moreno que llamará a las consultas populares que sean necesarias. “Existen muchas encuentras que ya están publicitando en el sentido que se requiere un cambio. El único que puede solicitar una muerte cruzada es el Primer Mandatario, dentro de tres parámetros: que no haya apoyo del Legislativo, conmoción social, desorganización constitucional y política”.

“El señor Presidente estará en esta condición listo, con los índices de popularidad que tiene, que son bajos. Entre los factores que podrían llevar a una decisión así están la inseguridad tan grave que se ve en el país, la desbordante delincuencia, la incapacidad de prevenir los delitos de parte de los organismo de control, la inseguridad jurídica y no están los órganos de control debidamente organizados”. Pero recordó que el único quien puede llamar a una muerte cruzada es el Presidente. (BGV)

