"Abogados han adoptado idolatría insana hacia Julio César Trujillo", critica Salim Zaidán

Jurista considera que CPCCS transitorio fue irresponsable al momento de designar autoridades Hoy se cumple un año de la consulta popular y referéndum de siete preguntas​ (cinco de reforma constitucional y dos de consulta), planteado por el Presidente Lenín Moreno. El jurista y catedrático universitario, Salim Zaidán Albuja, analiza los resultados del proceso, que se desarrolló el domingo 4 de febrero del 2018, y destaca que la primera irregularidad fue por parte de la Corte Constitucional, al no cumplir con el plazo establecido en la Ley. Reconoce además, que le decepciona la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, pues "se presta para un nuevo reparto".

"Espero que la nueva Corte Constitucional no haga lo que hizo la anterior, es decir, evitar pronunciarse en los 20 días que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tiene ese plazo para emitir un dictamen sobre la constitucionalidad de las preguntas de la consulta popular", sostuvo Zaidán.

Explica que la Corte aplicó el reglamento por sobre la Ley, "con una forma muy curiosa de contabilizar ese plazo", pues los veinte días no se contaron hasta que el juez conozca la causa.

"Es decir, mientras estaba en conocimiento de sus asistentes o secretarios no corría el plazo. Aplicando esa disposición, una causa podría ser despachada después de varios meses hasta que llegue al despacho del juez. Eso fue totalmente ilegal porque no se cumplieron con los plazos establecidos en la Ley, espero que reformen ese reglamento", acota.

Para el jurista una de las preguntas mal planteadas de la consulta popular fue la número uno, que se refirió sobre la lucha contra la corrupción y en la papeleta se redactó asi: "¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?

"La ciudadanía aplaudió esa pregunta y no sabía realmente cuál era el alcance. Eso de no participar en la vida política representa restricción de derechos de participación, por lo tanto esa pregunta no debía pasar. Esos derechos no solo se reducen a ser elegidos, sino a presentar proyectos de iniciativa popular normativa, constituye participar en la revocatoria de mandato. Anular los derechos de participación fue excesivo e inutil", añade Zaidán.

Sobre la pregunta número tres de la consulta popular, que planteó la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el jurista considera que "buena parte de los abogados han adoptado una posición de idolatría absolutamente insana" hacia Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio.

"La misma manera de idolatrar las decisiones del expresidente de la República (Rafael Correa) ahora se observan con las decisiones del presidente del Consejo transitorio. Puede tener un capital ético incuestionable el señor Trujillo, como profesor lo aprecio mucho, pero como autoridad lo cuestiono, sobre todo en el ejercicio de la potestad nominadora, lo que tiene que ver con los encargos, con el pretexto de que son encargados nada más, hasta que se definan a los titulares, se ha dado lugar a una serie de malas deciones, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura de transición, la Fiscalía", manifiesta.

Respecto a la actuación de los ecuatorianos, de ya no escandalizarse porque entre 'amigos' se nombran para ocupar cargos públicos, algo que se criticó mucho en el gobierno anterior, Zaidán menciona que "la ciudadanía está confundida".

"Con el pretesto de 'descorreizar' la justicia y los órganos de control, creen que pueden hacer absolutamente cualquier cosa. En eso han terminado los encargos, que han sido a dedo, sin ningún respaldo jurídico, eso no se puede hacer en derecho, primero deben tener una regulación previa para aplicarla y proceder a encargar autoridades", dijo, y reconoce que le decepciona la actuación del CPCCS transitorio.

"Me llama la atención que el Consejo, con el capital político que tenía, con los aciertos que registra en cuanto a la evaluación de autoridades haya sido tan irresponsable al momento de designar autoridades, que se haya prestado para un nuevo reparto. De manera frontal le diré al doctor Trujillo que rencauce su actuación hacia lo jurídico, lo que enseñaba en las aulas y dice en sus libros, sin embargo, se presta para un reparto", acota.

Con información de: A Primera Hora, Majestad