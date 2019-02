AMENAZA Ana Galarza a asambleístas ante posible destitución: "Estén listos para las responsabilidades ulteriores" (AUDIO)

Audio Ana Galarza - Radio Democracia



"No estoy dispuesta a que se violen los derechos de absolutamente nadie, ni los míos, ni de las demás personas", remarcó La asambleísta de CREO, Ana Galarza, lanzó una nueva amenaza ante su eventual destitución. De acuerdo a varios legisladores, existirían alrededor de 81 votos para dar paso a esta decisión, tras haber sido investigada por presuntos cobros de "diezmos" a sus exasesores. "Pueden estar listos para eso, que lo deberán también estar para todas las responsabilidades ulteriores", advirtió.

“Yo lo único que hice fue cumplir con mi trabajo y sí, tengo que admitir que no soy perfecta, pero les voy a decir las cosas con absoluta claridad. Nadie en esa Asamblea Nacional, ni en el mundo, es perfecto. La misma exasambleísta Amapola Naranjo ingresaba con la tarjeta magnética de mi asistente”

A Galarza le despreocupa el número de legisladores que estén de acuerdo para su eventual destitución. “Pueden estar listos para eso, que lo deberán también estar para todas las responsabilidades ulteriores. Nosotros sabemos que, en este caso, somos ‘David contra Goliat’”.

“Jamás ofreceríamos instituciones públicas, plata, etc. Yo no sé quiénes no más son los aliados del correísmo, yo nunca lo he sido, bajo ninguna circunstancia. No estoy dispuesta a que se violen los derechos de absolutamente nadie, ni los míos, ni de las demás personas; por eso es que me he fajado en la Asamblea Nacional por recuperar la plata que va a ser para el país”, remarcó.

Según la legisladora de CREO, por sus acciones de fiscalización se ha ganado varios enemigos. “Por eso estoy aquí, sentada, imputada por cosas que no he cometido, he sido perseguida, pero tengo que decir que todo lo que he hecho ha sido por amor al país. Porque de esos 137 asambleístas, ¿cuántos se han fajado para que los responsables le den la cara a la justicia?”.

Este 04 de febrero, la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, anunció que, por pedido de la legisladora Lourdes Cuesta, también de CREO, por motivos de salud, el informe de la Comisión Multipartidista se votará el jueves.

