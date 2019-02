Por segundo día, se reinstala la audiencia de juicio contra Diana Falcón y Raúl Chicaiza en el caso Balda

Este 04 de febrero, el Tribunal rechazó la petición de los exagentes para acogerse a procedimiento abreviado Los exagentes de inteligencia y testigos protegidos, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, serán juzgados por el delito de plagio al político Fernando Balda. Ambos reconocieron su participación en el hecho. Mientras tanto, el juicio está suspendido para para el expresidente Rafael Correa y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, por estar fuera del país.La defensa de los involucrados pidió un procedimiento abreviado, pero el Tribunal negó la solicitud. Hoy, la diligencia se reinstaló y la Fiscalía continuará con la presentación de pruebas testimoniales.

La mañana de este 04 de febrero, a la diligencia llegó también el exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien fue convocado en calidad de testigo. Poco antes de instalarse la audiencia, negó haber transferido, supuestamente, recursos destinados para este acto.

“Este es un caso que no llevó el Fiscal General porque no había nadie de Fuero de Corte, hubo fiscales que despacharon el caso, incluso, las asistencias penales están en el expediente, por lo tanto, el decir que no se investigó es una afirmación que no se sustenta en los hechos”, argumentó.

Entre tanto, el abogado de ambos acusados, Diego Chimbo, pidió procedimiento abreviado para sus clientes. Aseguró que existe un acuerdo con la Fiscalía para que se les imponga una pena de 12 meses de prisión.

“El objeto de la audiencia de juicio es que todas las pruebas sean sometidas a contradicción, en calidad de cooperadores eficaces, todas las pruebas que tiene Fiscalía fueron aportadas por nosotros y no va a haber contradicción porque vamos a aceptar todo lo que dice la Fiscalía”, comentó. Sin embargo, después de la deliberación, el Tribunal no aceptó el pedido del jurista.

La audiencia se suspendió la noche de ayer, con la reproducción de testimonios anticipados de los dos exagentes y la intervención de una perito experta en sistemas de inteligencia y seguridad.

