LA GACETA (Cotopaxi) Autoridades verifican que no haya explotación laboral a persona extranjeras

Ministerio de Trabajo, IESS, SRI, Policía de Migración entre otros fueron parte de los operativos Intendencia General desarrolló operativos interinstitucionales donde se activaron Ministerio de Trabajo, IESS, SRI, Policía de Migración y Policía Nacional especialmente estuvieron focalizadas a personas extranjeras en el ámbito laboral. La actividad estuvo centrada en Salcedo donde se encontraban personas extranjeras con documentos en reglas, pero no estaban afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o no estaban bajo una modalidad de contrato de trabajo, explicó Gonzalo Díaz, intendente General de Policía de Cotopaxi.

Para esto se intervino con el Ministerio de Trabajo, IESS, SRI, Policía de Migración entre otros donde cada entidad verificó de acuerdo a sus competencias.

“Con esto no pretendemos que no se dé trabajo a las personas extranjeras lo que queremos es que no exista una explotación laboral y que los señores extranjeros se encuentren en estado regular en el país”, expresó Díaz.

Al momento fueron seis personas identificadas las afectadas. Recordó que en operativos anteriores cuando visitaron de casualidad una construcción donde laboraba una persona de nacionalidad venezolana cobraba la cantidad de 6 dólares semanales mientras que un maestro mayor recibía 170 semanales. En el 2018 en una fábrica de muebles en Bellavista mediante una denuncia ciudadana se verificó el despido de tres ciudadanos ecuatorianos para contratar a siete personas oriundas de Venezuela donde el patrono no les afilió lo que hizo que fuera sancionado.

Informó que los operativos también se realizarán por la noche en los centros de entretenimiento nocturno.

Karina Marcano, es de Venezuela y vive en Latacunga cerca de 10 meses, comentó que junto a su esposo salieron de su ciudad para ayudar a sus familiares, pese a ser ingeniera química no pudo encontrar un trabajo en esa área.

Entonces una empresa le brindó la oportunidad de trabajar, en su caso no ha vivo explotación laboral sin embargo dijo que al inicio le pagaban el 15% de sus ventas, pero con el paso de los días le incrementaron a un 40%. “hay días buenos y malos”.

Stalin Garzón, inspector coordinador en Cotopaxi, reveló que el Ministerio de Trabajo regula y verifica el cumplimiento de obligaciones laborales. Y los controles efectuados en Panzaleo en los establecimientos de las heladerías.

Reveló que se inspeccionó 11 locales producto de ellos cuatro tenía personas extranjeras dos de ellos se ha realizado las audiencias de investigación y fueron regularizadas y los dos restantes están en trámite.

Garzón añadió que quienes no sean responsables con el cumplimiento de obligación laboral estipuladas en el Código de Trabajo serán sancionadas conforme al acuerdo Ministerial 0110.

La Delegación de Trabajo y Servicio Público de Cotopaxi trabaja en el Centro de Atención Ciudadana están prestos atender los requerimientos en materia laboral ya sea en denuncias o capacitaciones, finalizó Garzón.