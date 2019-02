EL DIARIO (Manabí) Portovial asume control de tránsito

Los 99 agentes civiles de tránsito saldrán a las calles este lunes

A las 06h00 estarán en las calles los agentes para iniciar un proceso progresivo que contempla los dos primeros meses un trabajo con los conductores y peatones para recordar las normas y leyes de tránsito, antes de iniciar de lleno con las acciones que contempla la Ley de Tránsito, señaló el gerente de Portovial, Gustavo Barrera.

El funcionario informó que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) entregó el jueves la certificación correspondiente al control operativo del tránsito en el cantón y los agentes saldrán a cumplir su labor en turnos rotativos, las 24 horas los 7 días a la semana, junto con tres supervisores en zona, cinco en el ECU-911 y el director de operaciones Marcos López.

Tendrán equipos de comunicación entre ellos y con el ECU-911. Los ciudadanos podrán hacer consultas en la dirección de operaciones, en el ex aeropuerto.

Será un trabajo similar al que cumplieron durante las prácticas, con énfasis en sectores más conflictivos y con la cooperación de la Policía Nacional, dijo.

Barrera indicó que el 15 y el 18 de febrero está prevista la adjudicación de la adquisición de equipos de movilización, patrullas y motos.

Con la categoría “A” aumenta el valor que se transferirá a Portovial, de $ 1,2 millones, que recibía por las competencias en la categoría “B”, a 3 millones de dólares anuales.

Fases. Son tres fases, en la primera el control en la zona urbana, en el polígono que va desde el hemiciclo de las banderas, redondel de la producción, Pedro Gual y Coronel Sabando, ECU-911. Hacia fuera es responsabilidad de la CTE, explicó.

La segunda fase incluirá a Crucita, para lo cual se convocará a un nuevo proceso de reclutamiento de 50 agentes más.

En el 2020 se ampliará el control a las otras parroquias rurales.

Desde el lunes los vehículos involucrados en incidentes serán llevados al centro de retención provisional, en la vía a Manta, donde se cuenta con cámaras de seguridad y personal administrativo para la recepción con el agente, con quien harán un inventario digital para dejar información de respaldo, señaló.

Control. Franklin Sánchez dijo que como ciudadano y conductor espera “que sean legales, que exista transparencia en sus actos como agentes de tránsito, no queremos corruptos, no queremos gente que extorsione, que nos aplique una sicología que si no le damos dinero nos va a multar, pero nuestra responsabilidad es cumplir la ley, respetar, tener una actitud positiva por la ciudad”.

Barrera manifestó que en el momento en que un caso se presente “no temblaremos para separarlos de nuestras líneas, no va a haber una segunda oportunidad”.