El juez Iván Saquicela pide a INTERPOL emitir la difusión roja para exasambleísta Sofía Espín

Los procesos en contra de la ex legisladora y del ex superintendente de Comunicación tienen apelación De acuerdo con las normas internacionales la Interpol debe evaluar si los casos en los que se solicitan difusión roja cumplen con las normativas internacionales, si no hay de por medio una solicitud de asilo político y también si los señalados no son objeto de una persecución política. En el caso del periodista Ochoa las acusaciones que pesan en su contra son por injuria, que caben dentro de los delitos a los cuales se los considera de persecución y atentan contra la libertad de expresión