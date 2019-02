Joven que estudió en el extranjero no consiguió trabajo y enfrenta juicio por no poder pagar crédito del IECE

Tuvo que trabajar en la albañilería, pero un accidente impidió que continúe con sus labores y seguir pagando el crédito Alex Cudco, en 2011, viajó a Ucrania para estudiar una ingeniería de diseño y construcción de aeronaves y cohetes en la Universidad Nacional de Aviación de Kiev, en Ucrania. EN 2016 finalizó sus estudios y a su regreso al Ecuador se encontró con una realidad adversa. "Me encontré en un panorama que el país no me da la mano para poder trabajar y pagar un prestamos con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) que tenía", relató.