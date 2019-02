La reprogramación del examen Ser Bachiller-Costa será el 5 y 6 de febrero

Explican que esta reprogramación no afecta al proceso de graduación de los estudiantes Los estudiantes convocados a la reprogramación Ser Bachiller Costa 2019, deberán rendir la evaluación el 5 y 6 de febrero, estas fechas obedecen al cronograma de planificación establecido inicialmente por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, (Senescyt).

Esta reprogramación no afecta al proceso de graduación de los estudiantes de tercero de Bachillerato, ni a las fechas de postulación a la educación superior pública.

Las personas que han sido notificadas para la reprogramación deben rendir su evaluación de forma obligatoria, caso contrario no tendrán nota, tal como está estipulado en el artículo 24 del Reglamento para la Ejecución de las Evaluaciones Realizadas en Sedes, expedido con Resolución INEVAL-INEVAL-2018-0027-R, “(…) los sustentantes reprogramados tendrán la obligación de asistir a las evaluaciones reprogramadas, de no hacerlo tendrá el estado de ausente y no podrá solicitar que se le asiente la nota de la evaluación inicial”.

A partir del 2 de febrero, los jóvenes reprogramados deberán ingresar a la página www.serbachiller.ec e imprimir el comprobante donde consta usuario, clave, fecha, lugar y hora de evaluación.

Ineval hace un llamado a los actores educativos que forman parte del proceso a velar por una evaluación transparente que garantice una educación en igualdad de oportunidades.

Con el propósito de salvaguardar la seguridad del aplicativo, se recuerda que no se puede ingresar al laboratorio con ningún dispositivo electrónico.

Fuente: INEVAL, EcuadorInmediato