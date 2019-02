CNE asegura que observadores electorales sí podrán entrevistar a funcionarios, autoridades, dirigentes y candidatos

Ecuadorinmediato.com cumple con el pedido de rectificación solicitado por el organismo electoral El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que los observadores electorales sí podrán efectuar entrevistas a sus funcionarios, autoridades nacionales, dirigente de partidos y candidatos. También podrían registrar y reportar controversias, situaciones irregulares o de conflicto durante los comicios electorales.

El pasado 31 de enero, Ecuadorinmediato.com tomó información del Diario El Telégrafo y publicó la nota “Diana Atamaint: La misión (de la OEA) tenía dar seguimiento a las elecciones y no al proceso previo”. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral solicitó el derecho a la rectificación.

A continuación difundimos la petición en su totalidad:

En referencia a la nota original publicada en su medio de comunicación y en su portal web, el día 31 de enero del año en curso, titulada "Diana Atamaint: 'La misión (de la OEA) tenía que dar seguimiento a las elecciones y no al proceso previo'", me permito solicitar la aclaración respectiva, para garantizar el derecho que tienen sus lectores a recibir información verificada, contrastada, precisa y contextualizada. En el desarrollo de la noticia original, se señalaba de forma errónea que los observadores electorales "no podrán efectuar entrevistas a funcionarios del CNE, autoridades nacionales, dirigente de partidos y candidatos. Tampoco registrarán y reportarán controversias, situaciones irregulares o de conflicto durante los comicios electorales". Dicha información es imprecisa.

Si bien las acciones expuestas anteriormente no están contempladas entre las facultades de los observadores electorales nacionales e internacionales (puesto que son consideradas inherentes a su trabajo), tampoco están inhabilitados de ejecutarlas, como se establece claramente en el Reglamento de Observación Electoral, literal 21, aprobado por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). el posado 28 de enero.

Reiteramos que el organismo electoral garantiza la participación y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los observadores electorales nacionales. a internacionales, con el propósito de que se !laven adelante procesos de observación ordenada, conforme a los principios de objetviidad. imparcialidad. transparencia. neutralidad y no intervención en los asuntos internos del país

Con el propósito de aclarar los aspectos detallados a su audiencia, solicito muy comedidamente, la publicación de esta carta en su medio.

