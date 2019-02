EL DIARIO (Manabí):

De las obras civiles y verdes que se deben hacer en la ciudadela Briones, se ha empezado por la reforestación de la colina. Dalton Andrade, director de Riesgos del Municipio de Portoviejo, indicó que como parte de la obra verde se sembraron 350 plantas, entre frutales y maderables.

El funcionario explicó que estos trabajos los recomendó el estudio de riesgo que se ejecutó en la zona, tras el derrumbe de decenas de viviendas con el terremoto y con el fuerte invierno del 2016.

Indicó que las obras civiles aún están pendientes.

Estas contemplan muros de estabilización de talud y pozos de alivio -eliminar agua del suelo con tuberías-, entre otros.

Para esto el municipio de Portoviejo necesita hacer una inversión de 800 mil dólares.

Andrade detalló que al momento están buscando el financiamiento para la ejecución de estas obras de prevención.

Agregó que de las 350 familias que debían salir de esta zona de riesgo, 107 han sido evacuadas.

Indicó que pronto 20 familias más saldrán de la ciudadela Briones con ayuda para alquiler que el municipio les dará.

“No son solo estas obras, se está atacando con varios frentes, como es la socialización de que cuiden las plantas, lo de los pozos de alivio que eliminan el agua del suelo, estamos reduciendo la mayor parte del riesgo posible”, dijo.

Por el momento, según varios moradores, se sembraron plantas de maíz, las mismas que reemplazan las casas que se cayeron en época de desastre.

“Es una buena opción, incluso para que la gente no vuelva a construir y las colinas regresen al estado en que debieron estar, siempre con plantas y reforestadas, y no con edificios o con casas, que al final no son bien construidas y se caen”, comentó Miguel Mendoza, habitante del lugar.

Más consejos. Para el arquitecto Danny Alcívar, las normas técnicas hacen un sinnúmero de observaciones en casos como estos.

Entre ellas, citó que la reforestación es fundamental para que la tierra se estabilice.

“Trabajar con estabilización de taludes, estilo rampas o niveles, nivelar el suelo tipo planicie o explanada, para que se puedan disipar estos deslizamientos”, comentó.

A esto le agregó que es necesario canalizar el agua subterránea y edificar muros de gaviones.

“Lo recomendable es que se lo haga en épocas sin lluvias. Si no es así, una opción es hacer muros provisionales”, indicó el profesional.