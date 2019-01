"Consejo de Participación es necesario, no debe eliminarse", ratifica candidato al CPCCS (AUDIO)

Audio Enero 31-José Tuárez



Candidato aseguró que es necesario que el CNE realicé una campaña efectiva para que los ciudadanos conozcan los candidatos al CPCCS El candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, aseguró que el quinto poder del Estado tiene que seguir manteniéndose. "Este es necesario y no debe eliminarse, ahora los ciudadanos deben votar para escoger al nuevo Consejo".

Se refirió a la decisión del CNE de entregar USD$ 4,5 millones para realizar la promoción de los candidatos al CPCCS. “Esta entidad tiene que hacer una gran socialización para que la gente conozca que el próximo 24 de marzo se elegirá al quinto poder al Consejo de Participación Ciudadana”.

“La gente de a pie no conoce que va a haber este tipo de elecciones. No saben que van a recibir tres papeletas una de hombres, una de mujeres y otra de pueblos y nacionalidades”. Aseguró que los candidatos se encuentran limitados debido a que no pueden realizar campaña como dice el código orgánico para los participantes del CPCCS.

“Solamente a través de la radios y televisión, por supuesto que no es suficiente, pero es lo que hay y en este momento hay que hacer promoción para que los ciudadanos conozcan nuestros nombres y decidan a las mejores personas para el Consejo de Participación Ciudadana”. Recordó que se debe votar por 3 hombres, 3 mujeres y un representante de nacionalidades.

Sobre la propuesta de Julio César Trujillo, actual presidente del Consejo Transitorio, de generar una consulta para eliminar el CPCCS. “Si eso se da sería privarle a la ciudadanía, sin ningún tipo de raíz política, formar parte del Estado ecuatoriano”. Explicó que esto evitaría que se siga trabajando en la función de transparencia.

“El eliminar esto, que ya fue aprobado por los ecuatorianos, sería un retroceso. Todas las instituciones del Estado han cometido errores pero no se está planeando la eliminación del congreso o de la presidencia de la República. Tendríamos que eliminar todo. Esta es la primera vez que se va a votar por los miembros del Consejo y tiene que mantenerse de esta manera”.

Aseguró que si se desea eliminar el CPCCS primero se tendría que llamar a una Asamblea Constituyente o muerte cruzada. “No es solamente eliminarle a través de una consulta. Pero ahora ya está creada la institución y los ecuatorianos deben informarse para escoger a las personas idóneas para este cargo”.

Tuárez comentó que el nuevo Consejo debe acompañar a las nuevas autoridades de las instituciones del Estado que han sido designadas por el transitorio. “Hay que vigi8lar las nuevas autoridades para que cumplan con un papel honesto y trasparente. También se debe acompañar a las organizaciones sociales para que puedan trabajar”.

“Yo seré el primer observador de que no exista ningún tipo de raíz. Es importante que el 24 de marzo no se deje en blanco las papeletas sino que sea una gran fiesta”. Exhortó a que los ciudadanos escojan de manera responsable al Consejo.

Tuárez aseguró que apoyarán a la nueva institucionalización del país. “Se ha hecho un cambio y ahora se debe seguir trabajando”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato