EL HERALDO (Tungurahua) Agricultores recibieron títulos de sus tierras

Cerca de 1876 personas se beneficiaron de esta iniciativa "Me encuentro feliz por recibir el título de propiedad de mi terreno en Andignato. No me cobraron por el trámite", señaló la adulta mayor Baltramina Carrillo Moreta, quien se suma a los 1.876 beneficiarios.