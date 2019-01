OPINIÓN (El Oro) Obreros realizaron plantón en exteriores del Municipio

Cerca de 100 personas participaron en la protesta Cerca de 100 obreros se concentraron en los exteriores del municipio de Pasaje al terminar la jornada laboral, para exigir el pago del sueldo de diciembre del 2018, retroactivo de octubre del 2017, uniformes del 2018 y otros haberes que el cabildo ha incumplido a la clase obrera.

Modesto Espinoza, secretario general del Sindicato de Obreros Municipales del cantón Pasaje, señaló que su gremio cuenta con 187 trabajadores a los que se les adeuda y los trabajadores contratados que padecen lo mismo que ellos, quienes se sumaron a la medida de hecho.

“Hemos tenido diálogo con el alcalde el 15 de octubre del 2018, en la cual se comprometió a resolver todos los problemas y el incumplimiento que tiene el municipio con el sector obrero. Hemos enviado oficios tras oficio pero él ha hecho caso omiso”, recalcó Espinoza. Por ese motivo estamos todos los afectados en esta plantonera exigiendo nuestros derechos en base a la ley, detalló el dirigente.

La medida continuará hasta que se atienda a la clase obrera municipal con la entrega de uniformes, sueldos y retroactivos.

Ayer hasta las 17:00 el representante de los obreros esperaba ser atendido por la primera autoridad municipal o algún funcionario que ayude a solucionar el incumplimiento. Al plantón también acudió el ex secretario general del Sindicato de Obreros Municipales, Gonzalo Crespo Arévalo, jubilado hace dos años y que hasta la fecha no recibe su liquidación.

“39 años laboré para el Municipio y soy el único al que no se ha liquidado, más de 34 compañeros se jubilaron y los liquidaron”, señaló Crespo que con preocupación reclama sus derechos y seguirá intentando porque no es justo que por no estar de acuerdo con el alcalde cuando firmaron el tercer contrato colectivo por resolución del tribunal de conciliación arbitral ha tomado represalias.

“Estoy presente con otros compañeros jubilados porque sentimos la clase obrera, debió pagar el municipio porque las transferencias el ministerio de finanzas las envía mes a mes y no sé porque el alcalde no les paga a los obreros el mes de diciembre del 2018”, indicó.