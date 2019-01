Ecuador espera notificación oficial para reconocer al representante de Venezuela

Señalan que Rene Sola Quinteros "es el funcionario designado por el gobierno que reconoce el presidente del Ecuador, que es el del presidente Juan Guaidó" El vicecanciller de Movilidad de Ecuador, Santiago Chávez, informó que una vez que se produzca la notificación oficial de la designación de Rene de Sola Quinteros como representante de Venezuela en Ecuador, elegido por el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, "el procedimiento normal es de reconocimiento al funcionario"

"Hasta donde yo conozco no tenemos una notificación oficial del gobierno de Venezuela que reconoce el Gobierno de Ecuador, entonces no cabe un pronunciamiento sobre eso, porque además no se conoce con qué rango podría ser”, afirmó el vicecanciller Chávez.

Este 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, designó a más de 10 representantes diplomáticos en los países que reconocieron su interinazgo.

“En el caso que se produzca la notificación, el procedimiento normal es de reconocimiento al funcionario designado por el gobierno que reconoce el presidente del Ecuador, que es el del presidente Juan Guaidó", aseveró.

Rene de Sola Quinteros fue designado como representante para Ecuador, quien aceptó esta decisión y, a través de su cuenta de Twitter, informó: “Hoy acepto una gran responsabilidad con Venezuela, Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó y todos los venezolanos residentes en Ecuador”. Además, expuso que en las próximas horas informará sobre el plan de acción.

El pasado 23 de enero, desde Davos, Suiza, el Presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó el reconocimiento de Ecuador al Gobierno del presidente interino de Venezuela.

(PP)

Fuente: El Universo, Twitter, EcuadorInmediato