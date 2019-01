Paúl Carrasco acusa a Jefferson Pérez de campaña sucia y lo reta a abrir sus cuentas y a ser investigado (AUDIO)

Audio Enero 30 - Paúl Carrasco



Además, aceptó la propuesta del también candidato a la Alcaldía de Cuenca, de realizar un debate, "sin asesores, sin ayuda memorias y sin teleprónter" El candidato a la Alcaldía de Cuenca, Paúl Carrasco, acusó al postulante a la misma dignidad, pero por el movimiento Renace, Jefferson Pérez, de ser el responsable de difundir información "malintencionada" en medios de comunicación acerca de que habría sacado un poco más de USD $55.000 del país sin pagar impuesto a la renta. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el también exprefecto del Azuay aceptó el reto de su adversario político para realizar un debate, "sin asesores, sin ayuda memorias y sin teleprónter".

“Todos sabemos que esto sale del candidato Jefferson Pérez, a quien impulsan los socialcristianos. En 2015, 2016 y 2017 registro en el Servicio de Rentas Internas (SRI) un pago del impuesto a la renta por un total de USD $17.261. El señor Pérez, que es quien pone esta noticia en el tuit de su movimiento, si es que no sabe que a nosotros, cada mes que nos pagan el sueldo, nos retienen los impuestos, que no diga nada. Yo estoy al día en el pago del impuesto a la renta”, aclaró.

En el caso de los USD $55.000, Carrasco indicó que corresponden al tiempo en el que estuvo como Presidente de la Organización Mundial de Regiones Unidas. Además, fue asesor de Ban Ki-moon, representando a la Prefectura del Azuay. Por lo tanto, justificó, estos gastos corresponden a su tarjeta de crédito.

En este marco, el candidato a la Alcaldía de Cuenca emplazó a Jefferson Pérez y a los medios de comunicación que publicaron esta nota, a demostrar en qué cuenta tiene esos recursos. “Yo tengo un informe hecho hasta el 2016, hecho por Contraloría, a mis bienes personales. Allí se dice que no tengo absolutamente nada y yo no tengo empresas, el señor Pérez tendrá que mostrar cuántas empresas tiene”.

“Además, debo decir que el pago de esos USD $55.000 corresponden a uno de mis hijos, que estuvo un año en el extranjero y con quien realizamos gastos con la tarjeta de crédito. Dicen que yo he sacado ese dinero, pero no dicen que sí se me fueron retenidos los impuestos y que he pagado cerca de USD $3.000 en impuestos sobre esa salida de capitales, entre el 2015 y 2018”, precisó.

Para Carrasco, este tipo de cosas, dijo, le demuestran que Jefferson Pérez “no tiene ningún tipo de criterio”. Además, lamentó que, pese al “apoyo” que recibe del Partido Social Cristiano, no tenga buenos asesores porque no saben que se les retiene los impuestos al momento que sale del país. “Lo más grave es que el señor Pérez vivió 1 año, según él, estudiando en España y en su Twitter declaró que en el impuesto a la salida de capitales tiene 0”.

“Yo me pregunto, ¿cómo vivió?, ¿con becas, como él dice?, ¿le becaron absolutamente todos los gastos?, ¿cómo llevó la plata, acaso pagó con tarjeta de crédito? Pero como no pagó impuesto a la salida de capitales, entonces no se sabe, o ¿quién le pagó allá los gastos? Tendrá que demostrar, entonces, que la beca fue completa, incluso, para movilización”, indicó.

Según el exprefecto, su adversario político por el movimiento Renace vio su baja en las encuestas, en Cuenca, por lo que su estrategia fue sacar esta “malintencionada” información. “El señor Pérez está abajo en las encuestas, está ‘marchando’ en éstas encuestas, nosotros hemos subido y estamos en primer lugar. El señor anda en segundo y Marcelo Cabrera en tercer lugar”, señaló.

Jefferson Pérez, manifestó Carrasco, está “desesperado” porque bajó casi 20 puntos, tomando en cuenta que se ubicaba en el 40%. “El señor es un excelente deportista, pero se ve que tiene inexperiencia absoluta”, añadió. Asimismo, argumentó la relación socialcristiana que tiene debido a que en Cuenca es conocido que Carlos Vera respalda la candidatura del postulante por Renace, pero además, que el candidato a la Prefectura por el PSC, Fernando Aguirre, lo anunció como el candidato a la Alcaldía.

Retó a Pérez a abrir sus cuentas y lamentó que estos ataques vengan de un postulante a la Alcaldía de Cuenca. “Además, fue candidato siendo dueño de una radio y eso, desde nuestro punto de vista, es ilegal. Que el señor abra sus cuentas porque el día de hoy yo firmaré un documento para que se me abran las mías y se me investigue”.

Según denunció, el postulante a Municipalidad cuencana tiene 4.000 cuentas trolls que usan el mismo mensaje para atacar, sin embargo, reiteró que él no ha participado en campañas sucias, como ha sido señalado. “Si es que él no está preparado para esto, entonces no lo estará para recibir 5.000, 6.000 o 7.000 problemas diarios para enfrentar las críticas de las personas y resolver los problemas de la ciudad”.

Paúl Carrasco además, aceptó el llamado que hizo su adversario político para la realización de un debate. “Dijo que él estaba dispuesto a debatir. Muy bien, yo le acepto la propuesta al señor Pérez de debatir los dos, pero debe ser un debate de altura, sin asesores, sin ayuda memorias, donde podamos darles a los ciudadanos herramientas reales para tomar una decisión, que vaya sin teleprónter”.

