"No existen pruebas incriminatorias contra Ana Galarza", dice abogado de asambleísta

Asegura que ella no cobró "diezmos" ni gestionó cargo público Marcelo Dueñas, abogado Ana Galarza, está convencido que la legisladora no será destituida de la Asamblea Nacional, pues considera que su conducta no afecta al organismo. "Ya fue sometida a una investigación de la Comisión Multipartidista. Si no existen pruebas incriminatorias que determinen una inconducta, que esté dentro de la facultad de la Asamblea, tienen que ajustarse a la norma", dijo.