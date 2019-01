CIDH dio 5 días a Ecuador para que responda sobre "amenazas" en contra de Assange

Según Wikileaks estas preguntas están enfocadas en presuntas estrategias por parte del Gobierno de Ecuador para terminar el asilo de Assange para “vender al asilado al Gobierno de Estados Unidos a cambio de condonación de deuda”, así lo publicó el portal en sus redes sociales.

Días atrás la defensa de Julian Assange pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al Gobierno de Estados Unidos que revele los cargos en su contra y que obligue a Ecuador a protegerlo frente a un posible proceso de extradición al territorio estadounidense. Además, en el escrito se emplaza al organismo para que "obligue" a Ecuador a poner fin a sus "actividades de espionaje" en contra del fundador de WikiLeaks y a terminar con el "aislamiento" decretado a través del Protocolo Especial.

Según señalaron, su defendido está siendo sometido a "operaciones de espionaje" en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece refugiado desde 2012. En concreto, afirma que el Gobierno ecuatoriano contrató "unos servicios de seguridad especializados, que, lejos de trabajar en defensa del asilado, habrían derivado hacia el espionaje del mismo y el de aquellos que le visitaban".

También criticó que el Ecuador haya dado una orden de “aislar” a Assange, “dificultando e impidiendo en ocasiones que este tenga acceso a la visita de sus abogados, afectando a su derecho a la defensa”.

“Ecuador está obligado a poner fin al régimen de aislamiento impuesto a Assange, y suspender la aplicación del llamado Protocolo Especial y garantizar que sus derechos como asilado son respetados”, añadió. (BGV)

Fuente: Wikileaks/ Ecuadorinmediato

Exclusive: The Inter-American Commission on Human Rights (@IACHumanRights) has given Ecuador five days to answer seven questions on threats against Julian Assange's asylum after moves to sell Julian Assange to US government for "debt relief".



Background: https://t.co/NxLBnyhKKQ pic.twitter.com/gLZ4dOHyBj