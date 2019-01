Préstamo con FMI significaría precarización del trabajo y privatización, advirtió Carlos Marx Carrasco (AUDIO)

Comentó que es necesario analizar las condiciones que se puedan dar en este financiamiento El economista y exministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco, se refirió a las conversaciones que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Todo lo que está pasando en el país llevaría a que recibamos un finamiento del FMI, hay que revisar las condiciones. Generalmente se pide la flexibilización laboral, que puede resultar en precarización del trabajo y la privatización de las empresas públicas".

“Vale la pena poner las cosas en su real dimensión. La situación económicas, social, política e incluida la enrome problemática en temas de inseguridad están pasando de castaño a obscuro y en el ámbito económico las dificultades, lejos de ir superándose creo que se están agravando”.

Comentó que ya se puede hablar de una crisis económica, de una recesión económica, “esto es preocupante, los multilaterales han bajado, la estimación de crecimiento para la economía ecuatoriana es menor al 1%, el riesgo país se ha disparado y el precio del petróleo sigue volátil”.

Comentó que llama la atención que a pesar de que el precio de petróleo está al alza sigue subiendo el riesgo país. “Eso es muy preocupante porque históricamente cuando sube el precio del petróleo este rubro baja, pero ahora eso ya no está ocurriendo así”. Recordó que el mercado del crudo es volátil.

Explicó que la economía ecuatoriana no debería estar a expensas del precio internacional de un solo producto. Carrasco mencionó que al actual Gobierno le interesa corregir el sector fiscal como prerrequisito para superar los problemas externos.

“Más de USD$ 4 mil millones es el déficit de la balanza comercial no petrolera y USD$ 4 mil millones es el superávit de la exportación petrolera, restando las importaciones de derivado de las exportaciones. Esto quiere decir que las importaciones se están consumiendo los dólares generados por la actividad petrolera”. Cuestionó que si baja el precio del petróleo el Gobierno no tendrá la capacidad de sostener ese crecimiento de importaciones.

Comentó que tras estas circunstancias podría estar muy cerca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador. “Lo que hay que analizar es las condiciones del crédito y a la condicionalidad que exige el fondo monetario. Por ejemplo, el FMI está presionando, entiendo yo, por una mayor flexibilización laboral empezará la tercerización, contratación por horas”.

Recordó que la flexibilización laboral en teoría “no es mala”, “pero generalmente la contratación por horas sin estabilización laboral significa precarización”. Aseguró que la segunda condición del FMI sería la privatización, “vale aclarar que esto está prohibido en la seguridad social o los sectores estratégicos”.

“Yo me temo que se están empleando eufemismos, por ejemplo, CNT, me sorprende que se haya hecho la valoración de la empresa tan rápido, este es un tema complejo. No se trata de valorar el último tornillo que tiene la telefónica sino que se trata de la valoración como negocio en marcha. Esta es una presunción mía, yo temo que los niveles de la eficiencia de la CNT no son buenos y puede ser mucho más eficiente”.

Carrasco aseguró que se debe hacer la valoración técnica de CNT, “esta operación pasaría a consolidar un oligopolio, cuando uno de los operadores pertenece al Estado existe una suerte de regulación implícita de las tarifas”. (BGV)

