La escritora Mónica Ojeda denuncia acoso y amenazas de muerte por parte de su pareja

Mónica Ojeda ha sido reconocida en los últimos dos años como una de las figuras literarias más destacadas, haga ganado varios reconocimientos y en particular ha sido incluida en la lista del New York Times, junto con María Fernanda Ampuero, como las novelistas más leídas en sus respectivos ámbitos.

En 2017 fue incluida en la lista Bogotá39-2017 como una de los 39 mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años.​​ Su novela Mandíbula es por hoy una de las más vendidas en Ecuador.

En su cuenta de Twitter destacó la lucha de mujeres de su país por la defensa de sus derechos, "me da esperanzas al respecto a los espacios importantes que estamos logrando en los medios de comunicación ecuatorianos para hablar de feminismo". Además señala que mientras veía a las mujeres marchar y denunciar el femicidio, "en España yo estaba poniendo una denuncia por acoso y amenazas de muerte por parte de mi pareja".

No he olvidado a Marta. No he olvidado a Diana. Mientras cientos de mujeres se manifestaban en Ecuador, mujeres que admiro como @mariafernandamp @cristinaburneos y @silvitabuendia , en España yo estaba poniendo una denuncia por acoso y amenazas de muerte por parte de mi expareja.