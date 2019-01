Diana Atamaint: "La misión (de la OEA) tenía que dar seguimiento a las elecciones y no al proceso previo"

El proceso electoral del 24 de marzo no contará con la veeduría de la organización que más elecciones supervisa en América La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no fue invitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que realice una veeduría al proceso de elecciones del 24 de marzo del 2019. Este organismo internacional entregó un informe donde hizo notar varias omisiones que ocurrieron en el proceso de Consulta Popular del 2018.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, aseguró que la OEA tenía que dar seguimiento a las elecciones y no al proceso previo. En su informe este organismo hace ver que no hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la validez el pedido del Ejecutivo además de que no se hizo un análisis de las preguntas en la consulta.

Atamaint aseguró que el informe final de la OEA se refirió a los términos jurídicos internos en que se llamó al plebiscito y no en el proceso electoral como tal, como determina la normativa electoral.

Según el CNE las misiones invitadas serán la Unión Interamericana de Organismos Internacionales (Uniore); la Asociación Mundial de Organismos Electorales (Aweb) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). También el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador

Atamaint aseguró que se hicieron cambios en la normativa y ahora los veedores podrán efectuar entrevistas a funcionarios del CNE, autoridades nacionales, dirigentes de partidos y candidatos. Registrarán y reportarán controversias, situaciones irregulares o de conflicto durante los comicios electorales. (BGV)

Fuente: El Telégrafo/ Ecuadorinmediato