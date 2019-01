LA GACETA (Cotopaxi) Movimiento Indígena se suma a la movilización de hoy

Colectivos y organizaciones protestaran en contra de medidas económicas de impuestas por el Gobierno Pese al diálogo que mantuvo el sector indígena de Cotopaxi con el representante de la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, los dirigentes del MICC se sumarían a la movilización con los sectores sociales, planifica para este día.

Con la liberación de los cuatro retenidos por la Policía Nacional y la conversación con Marco Ávila, viceministro de la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, la manifestación del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) que comenzó a las 00:00 del lunes 28 de enero, se suspendió a las 20:00 del mismo día.

Tras los enfrentamientos que se efectuaron en los puntos estratégicos (Panzaleo al sur; El Chasqui al norte) de la provincia donde se registró el bloqueo de carreteras y dispersión de los manifestantes con bombas de gas, dirigentes indígenas convocaron a una asamblea general para tomar nuevos consensos.

Esta asamblea duró desde las 18:00 hasta pasadas las 20:00. En ese momento se improvisó una tarima en el balde de una camioneta, ahí Leonidas Iza Salazar, presidente del MICC, le cedió la palabra al Viceministro de la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, quien dijo que en el diálogo se llegó a dos acuerdos: El Ministerio de Productividad emitirá decretos para que se respete el precio de la leche a 0.42 centavos, además de ejecutar políticas para proteger el consumo de leche y reducir el consumo de suero; el segundo acuerdo fue buscar salidas viables a temas como la legalización del transporte comunitario, restitución de la educación bilingüe, y dar seguimiento al supuesto bombardeo de nubes por las empresas de brócoli.

Sin embargo, el no presentar una respuesta concreta a estos últimos pedidos, no dio conformidad completa a los manifestantes, ese fue el detonante para que Iza Salazar anunciara que la medida se “suspende”; pero que no se depone totalmente, es decir, puede retomarse en cualquier momento.

A las 21:00 las vías de Panzaleo y El Chasqui se despejaron en su totalidad. Durante el martes 29 de enero el tránsito en la E 35 norte, centro y sur, fue normal.

La convocatoria se realizó nuevamente para la tarde del martes 29 en la sede del MICC en el barrio Las Bethlemitas, durante la Asamblea mantenida, su principal dirigente anunció que hoy participarán en la movilización convocada a las 16:00 por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera de Ecuador.