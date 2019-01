EL RÍO (Los Ríos) La drogan con un chocolate

Hecho se produjo en un vehículo de transporte público Alexandra viajaba junto a sus dos hijas de tres y un año y medio de edad. Aún con un poco de mareo por la extraña sustancia que la afectó, la perjudicada contó que el vendedor de caramelos se subió en el sector La Baldramina.

Luego de recorrer los asientos traseros del micro se acercó a ella e insistentemente le pidió que le comprara los caramelos. “Me dijo que no había desayunado y le terminé comprando dos chocolates a 25 centavos”, comentó la madre de familia, quien abrió uno de los dulces y empezó a saborearlo.

Mientras lo hacía el extraño le dijo que le diera a sus niñas, pero ella se negó hacerlo. “Empecé a sudar y a sentirme mareada, él me dijo que si estaba mal me podía ayudar con la niña más pequeña que estaba bonita, le dije que no y abracé fuerte a mis hijas”, recordó, Mero quien no pudo evitar que el vendedor se bajara del bus llevándose su celular y su billetera.

Ayuda. Una vez en la terminal terrestre de Quevedo, Alexandra logró con ayuda de otras personas comprar pasajes con la finalidad de llegar hasta la cooperativa Unión Cívica, de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde habita. Desde ese lugar viajó el viernes hasta San Carlos para visitar a una tía.

El bus interprovincial iba por el recinto Fumisa cuando otros pasajeros notaron que Alexandra estaba mal, para entonces ya no podía cuidar a sus dos hijas, por lo que los pasajeros decidieron hacer parar la marcha del bus y pedir ayuda a la Policía.

La mujer fue llevada al centro de salud de Buena Fe, hasta donde llegaron agentes de la Dinapen y Norma Rivas, responsable de Junta cantonal de protección de derechos de la niñez y adolescencia, quien la acogió en su vivienda hasta las 10h00 de ayer que Alexandra logró permanecer estable.

“Se le hicieron los exámenes médicos correspondientes, aún no se tiene los resultados para saber con exactitud qué clase de sustancia pudo haber afectado a la señora, nosotros la trasladamos en un carro de la municipalidad hasta su vivienda en Santo Domingo”, indicó Rivas.