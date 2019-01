Llaman a juicio a Viviana de la C., exasesora de la Asamblea, por presunto enriquecimiento ilícito

La procesada no habría justificado depósitos en sus cuentas La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras su pedido, la jueza llamó a juicio a Viviana de la C., una exasesora de la Asamblea Nacional, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.La procesada no habría justificado depósitos en sus cuentas por más de USD 145.000, entre el 2009 y 2012.