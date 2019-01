Candidato Gustavo Jara: No he sacado dinero del país; acusa a Jefferson Pérez de hacer campaña sucia (AUDIO)

Audio Enero 29- Gustavo Jara



"No he sacado un real de mi Patria. Lo que se ha gastado en el exterior es porque he viajado un par de veces y está justificado plenamente con documentos y pruebas", afirmó Tras la publicación periodística en la que se informa que 8 de los 13 candidatos a la Alcaldía de Cuenca habrían sacado más dinero del país del que pagaron por Impuesto a la Renta y a las Salidas de Divisas, Gustavo Jara, de Compromiso Social, aclaró que no sacó dinero del país y tiene todos sus pagos en regla. Acusó al candidato Jefferson Pérez que, según informó Jara, "es el candidato del banquero y de la 35", de formar parte de esta "campaña sucia y de desprestigio".