Defensa de Topic señala como "campaña mediática" a la vinculación del empresario con dinero ilícito de ODEBRECHT

Asegura que tiene documentos que demuestran que transferencias de la empresa brasileña a Glory International son para compra de equipos Jorge Zavala, procurador judicial del gerente de Telconet S.A, Tomislav Topic, sostiene que el empresario no tuvo ninguna relación con la empresa china Glory Internacional, en la transferencia de USD 13,5 millones por parte de Odebrecht, para la negociación del proyecto de interconexión por cable submarino. Zavala respalda su versión en los documentos de asistencia penal que recibió de Estados Unidos, Brasil y China, que usa para defender a Topic. "Los jueces no siguieron con lavado de activos en el proceso penal de asociación ilícita porque tenían esa documentación, que demuestra que el origen no era ilícito", manifestó.