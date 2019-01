Por segunda ocasión, la audiencia de juicio en el caso "SECOM" se difiere para el 13 de febrero

El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y tres personas más son investigados por presunto peculado Por segunda ocasión se difirió la audiencia de juicio contra el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y otras tres personas involucradas en un presunto peculado por las supuestas irregularidades que encontró la Contraloría General del Estado, inicialmente, en tres contratos para mejorar el contenido de los enlaces ciudadanos.

Pese a que el exfuncionario se encuentra prófugo, de ser llamado a juicio tras la audiencia preparatoria, que inicia en febrero, podrá ser juzgado en ausencia, pero además, este tipo penal no prescribe. “Podría tener una sentencia condenatoria aunque no esté. Ocasionaría que no pueda regresar al país jamás”, dijo el abogado Diego Chimbo.

En este caso, Chimbo defiende a Patricio Pacheco, quien administraba el observado contrato con un camarógrafo que falleció. “Nosotros vamos actuando conforme vamos encontrando. Estamos revisando casos anteriores, estamos sacando los casos”, dijo, en su momento, la fiscal general encargada, Ruth Palacios.

