"Ecuador necesita seguir financiando sus déficits", justifica ministro Richard Martínez tras nueva emisión de bonos

"No hay financiamiento más caro que el que no existe", recalcó Para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el Presidente de la República, Lenín Moreno, ha estado tomando decisiones correctas pese a que el escenario no es el mejor. Su comentario salió a colación luego de que este 28 de enero se confirmara la emisión de USD $1.000 millones en bonos soberanos, a una tasa de interés del 10.75%. Admitió que las condiciones son complejas, pero insistió en que el Ecuador deberá seguir haciendo estas operaciones para disminuir el déficit.