OPINIÓN (El Oro) Alcantarillado se hunde en ciudadela San Francisco

Problemática ha durado más de dos años Las familias que habitan en esta zona Francisco mostraron su preocupación por que el colector del sistema de alcantarillado colapsó hace más de dos años En la intersecciónde las calles que no tienen nombres, se hunde el piso del sector que está frente a una cancha llena de lodo y maleza.

Víctor Erreyes, morador de la ciudadela, señaló que tienen el inconveniente cerca de tres años y han notificado del problema al municipio de Pasaje y Aguapas EP. “Hemos avisado, han venido, revisan y dicen que está bueno, botaron una volquetada de lastre, taparon un poco y ahí dejaron vuelta, ahora con estas lluvias de nuevo se está hundiendo”.

Exige atención a las autoridades competentes porque se han atascado carros, ya que el hundimiento no lo visibilizan fácilmente. Por su parte Patricia Valarezo, destacó que cuando llueve el agua corre y se va por el hundimiento.

“No hay relleno, tenemos la alcantarilla tapada y cuando hace sol los olores son insoportables que no se puede comer”.

Asegura que ya han recurrido el pasado martes a notificar lo sucedido a Aguapas EP.

“Dijeron que iban a venir el miércoles, pero hasta el día de hoy no han llegado”. Así mismo, Germania Parrales que habita más de 5 años en la ciudadela San Francisco, destacó que son cerca de 3 años que tienen ese problema.

“Empezó con una pequeña ruptura, nos fuimos a quejar al municipio, personal de Aguapas vinieron y dijeron que no era nada, pero nosotros veíamos cuando llovía el vivito negro, lo del desagüe se salía por la alcantarilla”.

Desde inicios de año han reportado su malestar a Aguapas EP y al estar in situ se observa el hundimiento de la interccesión y la calle presenta cuarteaduras.

“El tiempo que tengo aquí viviendo es un problema. Pocas calles asfaltadas y muchos sectores destruidos por el descuido de la autoridad, siempre vienen lo de Aguapas, inclusive tenemos problemas con la red de agua potable que nos van a poner porque hay ciertas casas que no tienen, dicen que ya vienen hacen recolección de firmas todo y al final queda como que si nada”, indicó con indignación Diana Ponce.

Recuerda que cuando estaban arreglando la carretera principal calle Sucre, vía Buenavista, donde fue el concierto internacional el 17 de noviembre del año pasado, los volquetes a cada rato pasaban por su sector y eso ocasionó que se hundiera más la calle.

“Hemos pedido al municipio, siempre vienen, ven que falta esto, falta el otro y que la otra semana arreglan y hasta la actualidad nada que solucionan el problema”. María Loja Suconota, tiene 84 años y vive sola, su casa esquinera es la más afectada.

“He dicho que compongan pero no hicieron nada, pues todito está abierto, me dijeron usted está mal así me dijeron, yo no estoy mal solo estoy diciendo la verdad”.

El sistema de alcantarillado sanitario está colapsado.

“La alcantarilla y tapa rotas. Yo estoy sufriendo porque está muy cerca mi casa y se rebosa las aguas servidas”, señaló Doña María. Los moradores que manifestaron su inconformidad esperan que Aguapas EP solucione el inconveniente que afecta a todos los moradores, ya que las enfermedades se registran frecuentemente en la temporada invernal.