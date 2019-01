Marcelino Chumpi es destituido como Prefecto de Morona Santiago tras informe de Contraloría

Sin embargo, el procurador síndico de la institución, Miguel Ocampo, indicó que ésta notificación es de carácter administrativo y aún deberá resolverse en instancias judiciales Tras la emisión de un informe por "irregularidades" en la construcción del puente Tarimiat sobre el río Bomboiza, en el cantón Gualaquiza, el prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, fue destituido de su cargo. La notificación fue entregada el pasado viernes al funcionario, pero según el procurador síndico del Gobierno Provincial, Miguel Ocampo, el documento no ha llegado a su despacho y no tiene conocimiento del contenido, pues según dijo, los reportes de Contraloría se realizan "de manera personal" y no institucional.