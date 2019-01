Veto del Gobierno a LOC es inconstitucional, incongruente y generará más desempleo, advirtió Marcela Holguín (AUDIO)

Audio Enero 25- Marcela Holguín



Comentó que si Asamblea acepta el texto enviado por el Ejecutivo habrá un retroceso en los derechos de los ciudadanos La asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Marcela Holguín, aseguró que el veto parcial a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) propuesto por el Ejecutivo es incongruente, inconstitucional y podría generar más desempleo en el país. "Si se llega a aprobar el veto presidencial, sin cambios, habrá un retroceso en los derechos de los trabajadores de la comunicación y de los ciudadanos".

Sobre el cambio que propuso el Gobierno a la distribución de frecuencias a 56% a medios privados, 10% públicos y 34% comunitarios aseguró que esta medida es preocupante. “Entre todos los artículos de reforma nunca hubo uno para redefinir la distribución de las frecuencias“.

“En este sentido nosotros desde el primer informe nunca cambiamos los porcentajes y eso se mantuvo hasta el final. A última hora el presidente de la Comisión acogió una observación. Previamente habíamos discutido que no se iba a reformar ningún artículo sin una solicitud. El 33,33 y 34 es lo que debe permanecer”.

Comentó que el veto no solo propone este cambio sino que existe un agravante ya que propone que sea “hasta el 34%para medios comunitarios, eso quiere decir que pude ser menos. Si es que es menos del 34%, ¿qué va a pasar si es que no se llega a este nivel, se les va a dar a los medios privados o públicos? No está claro y sinceramente creo que el porcentaje no debían toparse”-

Mencionó que el país tiene una deuda histórica con los medios comunitarios. “Si se presentan este tipo de reformas no se está trabajando por el bien de las comunidades. Hay determinados intereses dentro de la Comisión y probablemente afuera también y eso es legítimo, pero yo voy a responder a los intereses del país”.

“Este es el momento para que la ciudadanía se dé cuenta a quienes están respondiendo los asambleístas y cada uno tendrá que explicar su postura. Si es que se da paso a estas reformas tal y como están habría un retroceso a los derechos de los trabajadores de la comunicación y de la ciudadanía”.

Holguín aseguró que el veto presentado por el Gobierno es Inconstitucional. “El artículo 17 de la Constitución de la Republica del Ecuador es claro y habla de un concurso frecuencias: transparente, público y en igualdad de condiciones. Estos aspectos no se están cumpliendo en el documento del Presidente”.

“En el artículo 108 del documento que envió el Ejecutivo se habla de las modalidades para la adjudicación de frecuencias. En el numeral uno dice que la adjudicación directa de frecuencia para medios públicos se hará cuando existan frecuencias disponibles, ergo, esto será directo. Luego en el numeral dos habla de un proceso publico competitivo para la adjudicación de frecuencias para medios privados y comunitarios en los espacios que la demanda sea mayor a la disponibilidad de frecuencias”.

Sobre este último, Holguín aseguró que este tema ya se había tratado en la Comisión. “No es posible que a estos medios comunitarios se les siga entregando las frecuencias de la periferia, estos tienen los iguales derechos, por eso se establecía que esto se iba a dar en igualdad de condición”.

“Luego de eso se habla de que en caso de que se requiera un proceso público competitivo en ningún momento podrá competir un medio privado con un comunitario. Quiiere decir que se está contradiciendo, porque en un lado se dice que donde exista espacios que la demanda sea mayor a las frecuencias se propone un proceso publico competitivo entre privados y comunitario y a renglón seguido dice que nunca se va a poder competir. El veto aparte de ser inconstitucional es incongruente”.

Asimismo recordó que el veto proponía la eliminación de los 25 puntos a los medios comunitarios en el concurso, “preciosamente para que se pueda concursar en igualdad de condiciones, afortunadamente eso no pasó. El veto quería que se suba del 25 a 30 el tema de los medios privados, eso quiere decir que se quería entregar puntos pero anular el puntaje adicional de los comunitarios”.

Explicó que el veto también propone que se podrán adjudicar automáticamente las frecuencias mediante un informe técnico de ARCOTEL. “No está hablando de un concurso de frecuencias, trata la posibilidad para que esta entidad gubernamental pueda entregar las frecuencias”.

“Esto es una burla porque no se está dando un proceso de adjudicación de frecuencias como propone la Constitución”. Explicó que el documento del Ejecutivo es que se va a asignar nuevamente las frecuencias a quienes hayan participado en el concurso tras un informe de la ARCOTEL. “En buen romance no existirá concurso”.

“Hay bastantes incongruencias en este texto y ahora tendremos que ver que es lo que pasa en la Asamblea en la votación final”. Calificó de positivo que se haya conseguido mantener cinco artículos de la Ley sobre la publicidad nacional, los integrantes del CORDICOM, entre otros.

“Siempre propusimos que se debía ciudadanizar el CORDICOM para que estén representantes importasen. Pero el veto propuso que se mantenga prácticamente igual como estaba estipulado anteriormente. Esto quiere decir que todos los representantes responderían al Gobierno”.

Recordó que se mantienen las accione afirmativas. Holguín comentó que los ecuatorianos deben estar atentos de cómo se de la votación para saber a quienes se deben los 137 asambleístas.

“Uno podrá demostrar a quien se debe. No es posible que a los medios privados tengan un 56% y un decrecimiento para los medios comunitarios”.

También la asambleísta explicó que el veto del Ejecutivo es inconstitucional también porque busca derogar el artículo 98, que habla sobre la publicidad nacional. “No es momento de dejar a la gente en el desempleo y esto lo que va a hacer es engrosar las filas de las personas que no tiene un empleo adecuado. Van a dejar sin trabajo a miles de ecuatorianos que viven de la producción nacional”.

“nosotros nos hemos reunido con personas representantes de las productoras nacionales y dicen que el Gobierno está cediendo a presiones de países que sí defienden su producción nativa. Es momento de defender lo nuestro”, recordó que este intento de derogación no se aprobó en la Comisión.

Holguín aceptó que el veto parcial a la Ley de comunicación tiene incongruencias, inconstitucionalidades, afectara a los derechos de los trabajadores y generará desempleo. “Esto lo digo categóricamente”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato