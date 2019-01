Cerca de 500 venezolanos represados en Rumichaca por no tener pasado judicial apostillado

La medida entró en vigencia el sábado 26 de enero. Los afectados proponen que se les entregue visa de un día para poder atravesar el país y seguir su viaje Tras la decisión del Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de exigir a los ciudadanos venezolanos el pasado judicial apostillado para poder ingresar al país, que entró en vigencia este sábado 26 de enero, cerca de 500 personas se encuentran en el paso fronterizo de Rumichaca sin poder ingresar por no poseer este documento y piden ayuda porque, muchos de ellos, tienen como destino Perú y Chile.

Las largas filas en el control migratorio al norte del país volvieron con el nuevo requisito que impuso Ecuador para el ingreso de venezolanos. Mucho de ellos se enteraron de esta medida al llegar al control fronterizo.

Luego del asesinato de Diana Carolina, a manos de un ciudadano venezolano, el presidente Moreno decidió reforzar los controles y exigió el pasado judicial apostillado para quienes desean ingresar a Ecuador. La medida entró en vigencia el sábado 26 de enero a las 00h00.

Desde entonces, el número de venezolanos que se quedan represados en el paso de Rumichaca ha incrementado. Hasta ahora, se reporta aproximadamente 500 que están esperando una solución o camino para poder continuar con su viaje.

“En Venezuela no están entregando antecedentes penales, y si los entregan, son 6 meses que hay que espera. Mi esposa me espera en Chile. Yo no me voy a quedar en Ecuador, ni mi hija ni mi cuñado, tengo la carta de invitación de ella”, afirma uno de los ciudadanos venezolanos afectados.

Propuso que se les entregue una visa de un día para poder atravesar Ecuador y seguir con su viaje hasta el destino de cada uno.

Además, recordó que cuando los ecuatorianos llegaron a Venezuela, “no les colocamos problemas para pasar. No tiendo por qué nos ponen estas dificultades”.

“Nos va a tocar pasar por donde nos toque pasar porque ya no podemos regresar para Venezuela”, anunció.

En varias imágenes que circulan en redes sociales, se observa varios ciudadanos venezolanos que han pasado ya dos noches en el paso fronterizo en el Carchi.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato