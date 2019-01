Abogado de Martha niega un cuarto implicado en la violación

"Es la tesis de la defensa de los tres procesados para desviar la atención", dijo Fabrizzio Mena, abogada de Martha, la mujer de 35 años que fue agredida sexualmente el pasado 13 de enero en un bar al norte de Quito, señaló que este proceso está cargado de contradicciones e insiste en negar que hay una cuarta persona involucrada en la violación, como dice la defensa de Andrés I., Jhon C. y Danny C., procesados por este caso. Mena afirmó que Martha rechaza esas declaraciones y asegura que Xavier Espinoza, la persona de la que hablan los detenidos, no participó en el abuso que vivió.