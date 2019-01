EL TELÉGRAFO (Quito): El desinterés y el escepticismo priman entre el electorado joven

Los votantes del grupo etario representan alrededor del 5% de los sufragantes Los electores jóvenes, de 16 y 17 años, corresponden al 5% del padrón electoral conformado por 13’261.994 ecuatorianos que están aptos para ejercer su derecho al voto, el próximo domingo 24 de marzo.

El sufragio para este grupo es facultativo y según los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), están registrados 664.502 jóvenes, lo que se ha reducido en comparación de los pasados comicios de 2017, en el que estuvieron habilitados para sufragar 676.401.

El organismo electoral considera a este conjunto de electores, dentro de lo que se denomina el voto joven, que incluye también a quienes tienen hasta 29 años. Los datos proyectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para 2019 establecen que a nivel nacional, 1’604.530 personas tendrán de 15 a 19 años, 1’496.206 de 20 a 24 y 1’375.773 de 25 a 29.

Este segmento electoral se torna importante para las tiendas políticas que buscan captar su voto. Sin embargo, los jóvenes evidencian desinterés y escepticismo. Una conducta que probablemente responda a la necesidad de estrategias encaminadas a incentivar su participación en ese entorno, coinciden en señalar Julieta Herrería y Daniela Orrantia, especialistas en política. Ivón Pazmiño tiene 17 años y es representante del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil. En marzo votará por segunda vez, pero se define “escéptica” sobre los políticos.

Cree que muchos candidatos manipulan a los jóvenes para conseguir sus votos. “El joven tiene la oportunidad de generar un cambio en su sociedad, pero no ve más allá de su cuadra. Causa tristeza ver que el país necesita ayuda y no tienes idea de cómo brindársela”. Espera que los aspirantes a las diferentes dignidades no prometan cosas que no cumplirán y que realicen obras sustentables como un legado al país.