LA GACETA (Cotopaxi): Construcción de polideportivo iniciará próxima semana

La obra tendrá una inversión de 2 millones de dólares, a decir del Alcalde en los próximos días se definirá el ganador para el Plan Maestro de Alcantarillado y para el Centro de Faenamiento de Latacunga.

La construcción del polideportivo de La Laguna iniciará la próxima semana según el Alcalde Patricio Sánchez, esta obra tendrá un año para construirse y está valorada en 2 millones de dólares.

Sánchez sostuvo que la próxima semana se entregará el anticipo al consorcio ganador representado por el Ing. Byron Laica, así también explicó el polideportivo contará con pistas deportivas, construcción de canchas, autopistas para que la gente realice ejercicios dando un total de 2 kilómetros de pista sintética.

Con relación al Plan Maestro de Alcantarillado para el cantón Latacunga, Sánchez manifestó que ha dialogado con el Banco de Desarrollo y la Corporación Francesa y que en los próximos días realizarán nuevamente el proceso de licitación tomando en cuenta que este proceso se lo desarrolla a nivel internacional, las dos entidades calificarán la licitación por ser quienes financiarán los 15 millones de dólares no reembolsables.

Aseguró que no se perderán los recursos y que esa obra se cristalizará en la próxima administración, aclaró que el Municipio no realizará la licitación si no las instituciones financieras por haber inyectado el capital para obtener el recurso económico no reembolsable. “En mi administración se construirá esta mega obra” aseguró Sánchez.

La construcción del Centro de Faenamiento es otra de la obras pendientes de Sánchez, mismo que según el burgomaestre están en la calificación de los oferentes que han presentado las propuestas para declarar al contratista ganador e iniciar la obra.