Consejo de la Judicatura suspende fiscal a cargo de caso Juliana Campoverde

La funcionaria ya no podría formar parte de la siguiente audiencia El Consejo de la Judicatura transitorio decidió suspender a la fiscal, Mayra Soria, por 30 días, sin sueldo porque aparentemente no despachó a tiempo un caso represado desde el 2013. Esta funcionaria estaba a cargo del caso Juliana Campoverde y con esta resolución ya no podrá formar parte de este proceso.