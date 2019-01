INREDH considera que Herrería no es apto para la Corte Constitucional

La razón es por el pasado del candidato sobre una supuesta violación a los derechos humanos, según la organización. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) indicó que Enrique Herrería no es apto para la Corte Constitucional. El viernes 25 de enero, fue publicado, por la Comisión Calificadora, el listado de los nueve candidatos elegidos. Entre ellos figura Enrique Herrería, contra quien se presentaron 5 impugnaciones, pero fueron rechazadas. Antes de que la nómina sea oficial, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) deberá validarla.

La INREDH recalca que Enrique Herrería no es apto para la Corte Constitucional por su pasado de violación a los derechos humanos en Ecuador. La impugnación, para INREDH, se basa en que Herrería aparece en el “Listado de presuntos responsables e involucrados” del Informe de la Comisión de la Verdad. La institución de derechos humanos indicó que el candidato a la Corte Constitucional figura como “involucrado” en el caso “María Banchón y otros”, debido a que era intendente de la Policía de Guayas y firmó la detención.

Además, la organización rechaza “las acusaciones infundadas” por parte del candidato hacia ellos.

A continuación, dejamos el comunicado:

Sobre impugnación a Enrique Herrería a la Corte Constitucional

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), una vez realizada la audiencia de impugnación a la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional manifiesta lo siguiente:

1. INREDH es una organización, parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, que promueve los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza, y acompaña a víctimas de violación a estos derechos, con independencia de los poderes políticos, económicos y del gobierno de turno. Nuestro objetivo como impugnantes es aportar a que la nueva Corte Constitucional, como el órgano más alto del Estado, tenga los mejores jueces para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de forma independiente.

2. Nuestra impugnación a Enrique Herrería se basa en su presencia en el "Listado de presuntos responsables e involucrados" del Informe de la Comisión de la Verdad, informe que fue reconocido por Estado y del cual se deriva la Ley de Víctimas. Enrique Herrería figura como "involucrado" en el caso "María Banchón y otros", caso que involucra detención ilegal, totura y ejecución extrajudicial, donde Herrería figura como intendente de la Policía de Guayas que firma la detención. Sobre este caso la justicia ya determinó la responsabilidad de María Banchón en el asalto, fue condenada a prisión y cumplió su pena por estos delitos.

3. Durante su comparecencia Herrería no dio elementos que permitan saber si como juez será capaz de demostrar independencia en sus funciones . Por el contrario trató de descalificar a las personas e instituciones que presentaron impugnaciones y afirmó que "existió una conspiración en su contra en el seno de la Comisión de la Verdad" y trató de argumentar que en la audiencia se juzgaba su participación en dichos hechos, cuando el objeto de la audiencia era dilucidar si contaba o no con notoria probidad para ocupar la más alta magistratura del país. La determinación de responsabilidad no es labor de la Comisión calificadora sino de la Justicia. Herrería demostró su desconocimiento de la Constitución y los Derechos Humanos al tratar de revictimizar a María Banchón a pesar de que no se encontraba presente en la sala para defenderse.

4. La comparecencia de Herrería le entregó más argumentos a la Comisión Calificadora sobre su falta de idoneidad, al no reconocer como válido el Informe elaborado por la Comisión de la Verdad y tampoco reconocer la Ley de Víctimas (legislación vigente y por ende de obligatorio cumplimiento) lo cual preocupa por la garantía a la justicia, verdad y reparación que el estado ecuatoriano aún les debe a las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos para que estas no se vuelvan a repetir por parte de ningún poder de turno.

5. La designación de Herrería será una nueva afrenta que tendrán que soportar las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad que ven como nuevamente el estado ecuatoriano es indiferente a su dolor y a su búsqueda de justicia de varias décadas. Si la Comisión Calificadora se niega a cumplir, como agentes del estado que son, las disposiciones de la Ley de Víctimas y el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, corresponderá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social revisar su accionar y tomar la decisión definitiva al ser este el órgano facultado para la designación de la nueva Corte Constitucional.

6. Rechazamos además las acusación infundadas realizadas por el candidato hacia nuestra organización y ratificamos nuestro compromiso de trabajar por los Derechos Humanos de todas las personas, como lo hemos venido haciendo más de 25 años.

Asamblea General de INREDH

(APT)

Ecuadorinmediato.com