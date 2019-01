"Cómo Ana Galarza va a luchar contra la corrupción, cuando ella es corrupción", advirtió Lenín Rodríguez (AUDIO)

Audio Enero 25- Lenin Rodríguez



Comentó que Comisión Tripartita se estría convirtiendo en cómplice de actos de corrupción El exasesor de la asambleísta Ana Galarza, Lenín Rodríguez, se refirió al informe aprobado por la Comisión Tripartita en el que se expresa que no existen las pruebas suficientes para que la legisladora sea destituida. "Hay las pruebas suficientes en contra de la asambleísta, esto demuestra que el ente de control realizo una investigación direccionada. Después de esto cómo Ana Galarza va a luchar contra la corrupción, cuando ella es corrupción".

“La asambleísta Ana Galarza había dicho que es inocente y el informe nos ratifica que no lo es. Hay varios elementos, por ejemplo, el informe de mayoría, donde dice que hay irregularidades en el uso de la tarjeta electrónica y este no es un tema menor”. Comentó que existe un problema de fondo al momento en que el esposo de la asambleísta utiliza este instrumento para ingresar al Legislativo.

“¿Por qué el esposo usa la tarjeta electrónica? Es porque aparentemente hay una servidora legislativa que no va a trabajar. Si la pareja tiene esta tarjeta, ¿cómo esta funcionaria entra a trabajar?”. Recordó que trabajó un año con Galarza y nunca vio a esta segunda asesora ni una sola vez.

También explicó que la exsecretaría de la Casa Legislativa de Ambato, donde trabajaría esta asesora de Galarza, dijo que la ha visto en dos ocasiones. “La asambleíta había dicho que trabajaba allá. Si a esta señora no se le ve en Quito, solo dos veces en Ambato y ella, aparentemente, firma en el registro de entrada, es decir que falsificaron su rúbrica para justificar su presencia en el Legislativo”.

Rodríguez recordó que no hay informes de trabajo, ni correos que justifiquen que la asesora ha estado trabajando. “A mí lo que me parece es que la Comisión tuvo delante de sí un clarísimo caso de piponazgo, una persona que cobra sin trabajar y eso no lo pueden ver la Comisión. Si es que el organismo no puede ver esta me parece que la investigación fue direccionada”.

“Si hay un informe que no recomienda la destitución me parece que estamos fiscalizando de acuerdo al color de la bandera que levantes y eso es muy grave”.

Sobre las declaraciones de la asambleísta, Amapola Naranjo, y su presentación de informe de minoría. “El procedimiento parlamentario indica que esta comisión la conforman tres asambleístas de diferentes bancadas y que una vez que se escuchan a todos los imputados se hace un informe. Pero si ya los asambleístas llegaron con un texto es grave”.

“Lo que se está denunciando es que ya se trajo un informe hecho. Es decir este documento ya vino elaborado entonces no se respetaron los procedimientos parlamentarios. Esto evidenciaría que hubo un prejuzgamiento sin que se hayan guardado las formas. El testimonio de la asambleísta Naranjo es fundamental para demostrar que esta Comisión se estaría convirtiendo en cómplice de actos de corrupción”.

Rodríguez recordó que hay un principio que se conoce como igualdad ante la Ley, es decir, que todos tienen la obligación de respetarla. “Si la Asamblea Nacional decide aprobar este informe significaría que o el caso de Norma Vallejo estaba mal o este está mal. Porque hay que recordar que a la asambleísta se le destituye únicamente con una versión de un exfuncionario”.

“En el caso de Galarza hay muchas más pruebas contundentes que solo una versión. Porque hay un video de la asambleísta donde ella dice que recomendó a Lenín Rodríguez para el cargo”. Comentó que existe una entrevista donde la asambleísta Jeaninne Cruz asegura que ella contrató al exasesor por recomendación de la parlamentaria.

“Es decir si no hay esta recomendación no hay contratación. Además hay una declaración juramentada que yo hice atendiendo a la verdad en la que se señala en que estos hechos son verídicos. Entonces o está mal el informe de Norma Vallejo o el de Ana Galarza. O acudimos a una ilegalidad evidente o estamos fiscalizando dependiendo de la bandera que levantas”.

Comentó que a su parecer la Asamblea Nacional no va a aprobar el informe. “El documento de Amapola Naranjo demuestra que hay las pruebas suficientes para la destitución”. Indicó que el momento en que se aprobó el informe para la destitución de Norma Vallejo se sentó un precedente.

“Porque a ella se la destituyó con la simple versión de un exfuncionario. En este caso hay muchas más pruebas. Las causales son evidentes pero además hay otros elementos, que la Comisión no hizo caso. Por ejemplo, no recibió la comparecencia de Selena Andagana, cuando su declaración era fundamental, porque evidenciaría que la asesora legislativa no trabajaba en territorio, como lo denuncié”.

Cuestionó el accionar de la Comisión, “por qué no se hizo las pericias a las verificaciones de las firmas. Esto es grave porque estos son documentos que llegan a la Contraloría. No importa que haga la Comisión, la Asamblea Nacional, al asambleísta Ana Galarza ya no es legisladora, es un meme de llanto. A estas alturas con qué cara va a fiscalizar”.

“Ana Galarza no puede luchar contra la corrupción, ella es la corrupción”.

Sobre la denuncia que presentó Rodríguez ante Galarza por presuntos cobros indebidos comentó que, “si la Asamblea Nacional le salva es cuestión de esta Función, pero hay una instancia que se llama la Fiscalía General del Estado y allí tendremos que ventilar todos los elementos y las pruebas”.

“En esta instancia se podrá comprobar si se falsificaban o no las firmas, porque esto es un delito que se paga con tres años de cárcel. Vamos a demostrar este crimen. No va a haber ninguna instancia que salve a Ana Galarza”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato